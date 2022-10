CSM Resita, a doua infrangere in trei zile

RESIEsA - Dupa esecul, unul scontat, din Cupa cu Mioveniul, CSM Resita a pierdut sambata, 1 octombrie, si in campionat, scor 1-2, cu ACS Pobeda Star Bisnov, in etapa a VI-a a Ligii 3, Seria a VIII-a!Dupa cinci victorii la rand, rosso-nerii s-au vazut invinsi de o formatie mult mai pragmatica si mai experimentata. Resita a deschis tarziu scorul, abia in minutul 61, prin Alexandru Avramovici, dar bucuria gazdelor nu avea sa dureze prea mult. Razvan Solomon a adus egalarea in minutul 66, pentru ... citeste toata stirea