CSM Resita a eliminat Poli Timisoara din Cupa Romaniei! Sa vina echipele din Liga 1!

RESIEsA - Surpriza si nu prea, azi in Valea Domanului, daca tinem cont de inceputul perfect al Resitei in Liga 3 si evolutia foarte slaba a studentilor timisoreni in primele etape din Liga 2! A fost 2-0 pentru CSM Resita, scor stabilit inca de la pauza!Elevii lui Cheregi au inceput perfect partida si au deschis scorul in minutul 4 prin Ardei, in urma unui corner. Rosso-nerii si-au majorat avantajul spre finalul primei reprize prin Fota, cu un sut din afara careului mare. Timisorenii nu au ... citeste toata stirea