CSM Resita a inceput cu dreptul play-off-ul de promovare

RESIEsA - Handbalisti rosso-neri au invins duminica, 5 februarie, cu scorul de 39-34, CS Medgidia, in prima etapa a play-off-ului de promovare in Liga Nationala! Partida a avut loc fara spectatori, deoarece formatia resiteana a primit doua etape de suspendare in urma incidentelor din tribuna de la meciul cu Poli. Din pacate, si urmatorul meci de acasa va fi tot fara public!"La meciul acesta ne-a iesit exact ce ne-am propus: am obtinut cele trei puncte si, in mare, am facut si un joc bun ... citeste toata stirea