CSM Resita a invins Nera Bogodint, in primul amical al verii

RESIEsA - CSM Resita s-a impus cu 5-1 in amicalul cu FC Nera Bogodint, meci disputat pe stadionul Gloria! Pentru rosso-neri au marcat Denis Faragau, Alexandru Negru, Ianis Doana si Florian Haita de doua ori, iar de la Bogodint a inscris Marcu!"Ma bucur in primul rand ca nu am avut jucatori accidentati dupa acest prim joc amical, mai ales ca in ultima perioada am avut antrenamente destul de intense din punct de vedere fizic. Baietii s-au miscat destul de bine, au avut multe momente bune si ... citește toată știrea