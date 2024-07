CSM Resita a pierdut amicalul cu Craiova lui Mititelu

RESIEsA - Cele doua formatii s-au intalnit, miercuri, 10 iulie, intr-un joc de pregatire, pe stadionul din Drobeta-Turnu Severin, unde formatia olteana s-a impus cu 2-0 in fata Resitei! Pentru FCU Craiova 1948 au inscris Vlad Pop in minutul 42 si Jibril Ibrahim in finalul meciului!"Vreau sa felicit jucatorii pentru ca au suportat aceste temperaturi. Chiar a fost destul de dificil. Am fost inspirat sa-i rotesc cate 30 de minute, pentru ca intr-adevar a fost o caldura infernala. Ca joc, au fost ... citește toată știrea