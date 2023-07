RESIEsA - Daca pentru Resita a fost primul amical, pentru UTA a fost ultimul meci de verificare inainte de startul Superligii!Chiar daca echipa lui Cheregi venea dupa doar zece zile de pregatire, fotbalistii rosso-neri au avut o evolutie buna in prima repriza, mai ales in fata unei echipe de Liga 1. Ocaziile de gol au lipsit in marea majoritate a timpului de ambele parti, jocul fiind unul echilibrat, in ciuda diferentei valorice dintre esaloane. Dupa o discutie mai aprinsa la pauza a lui ... citeste toata stirea