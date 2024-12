CSM Resita a pierdut nemeritat cu FC Voluntari

RESIEsA - CSM Resita a suferit sambata, 7 decembrie, o infrangere nemeritata, dupa ce FC Voluntari a reusit sa se impuna pe final de joc cu 2-0, intr-un meci din etapa a XVI-a a Ligii 2!Echipa lui Stoican a inceput partida hotarata sa castige, a avut o ocazie mare ratata de Chera inca din debutul meciului, plus un gol anulat pe motiv de offside. De asemenea, Cioiu a executat aproape perfect o lovitura libera, dar sutul sau s-a dus in bara transversala. Dupa o prima repriza in care Resita a ... citește toată știrea