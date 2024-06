CSM Resita a primit licenta pentru Liga 2

RESIEsA - CSM Resita a primit zilele acestea licenta pentru Liga 2, pentru sezonul competitional 2024/2025! In ultima perioada, conducerea si staff-ul administrativ de la CSM Resita au intocmit toata documentatia necesara pentru ca formatia din Valea Domanului sa obtina licentierea pentru a evolua si din sezonul 2024/2025 in Liga 2!"Analizand documentele prezentate de catre club, Comisia de certificare a indeplinirii conditiilor minime de participare in competitie, in conformitate cu ... citește toată știrea