CSM Resita a reluat pregatirea in Valea Domanului

RESIEsA - Fotbalistii de la CSM Resita au efectuat luni, 17 ianuarie, primul antrenament din 2022! De la prima sedinta de pregatire a lipsit antrenorul Dan Alexa, care mai avea de stat o zi in carantina, iar antrenamentul a fost condus de staff-ul tehnic al acestuia!In aceasta perioada, rosso-nerii se vor pregati pe plan local, la baza din Valea Domanului, pentru ca in luna februarie sa efectueze un stagiu de pregatire de zece zile in Antalya (Turcia)."La primul antrenament din acest an au ... citeste toata stirea