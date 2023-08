RESIEsA - Partida din turul 2 al Cupei Romaniei dintre AFC Vointa Lupac si CSM Resita s-a incheiat cu victoria trupei lui Cheregi, scor 3-1, rosso-nerii calificandu-se in faza urmatoare a competitiei!Pentru Resita au marcat Godwin (minutul 9), Domil (minutul 76) si Sabau (minutul 78), in timp ce Avramovici (minutul 44) a inscris pentru Lupac din lovitura de la 11 metri, dupa ce Jinga a fost faultat in careu.Pentru Vointa acesta a fost primul meci oficial din noul sezon si s-a vazut acest ... citeste toata stirea