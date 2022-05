CSM Resita, antrenament cu public cu Pandurii

RESIEsA - CSM Resita a castigat fara emotii sambata, 7 mai, scor 5-1, partida de pe teren propriu cu CS Pandurii Lignitul Targu Jiu, in etapa a VII-a play-off-ului Ligii 3, Seria a VII-a!Inca din minutul 20 formatia olteana a ramas in zece oameni, dupa ce fundasul Jorgen de Almeida a faultat din pozitie de ultim aparator si a vazut in mod corect cartonasul rosu. Din acea lovitura libera, rosso-nerii au deschis scorul prin sutul expediat de Valentin Munteanu. Peste doar 10 minute de joc, ... citeste toata stirea