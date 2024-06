CSM Resita are drept de promovare in Superliga

RESIEsA - Formatia din Valea Domanului va avea drept de promovare in Superliga in sezonul competitional 2024/2025! Vestea a dat-o seful din Valea Domanului, care a si fixat inca de la primul antrenament un obiectiv clar echipei: prinderea play-off-ului!"Pe plan administrativ nu a fost deloc vacanta, am lucrat foarte mult la schimbarea statutului, au fost depuse actele ... citește toată știrea