CSM Resita ataca promovarea in Superliga

RESIEsA - Primaria Resita, Consiliul Judetean Caras-Severin si Aquacaras s-au unit pentru a face din CSM Resita o echipa puternica, care pe viitor sa evolueze in Superliga! Momentan, obiectivul este play-off-ul Ligii 2, iar o prezenta in primele sase echipe ii face pe conducatorii clubului resitean sa spere la mai mult: o promovare in Liga 1 inca din acest sezon competitional!Echipa arata bine, joaca un fotbal frumos, are fotbalisti atat experimentati, cat si tineri de perspectiva, are ... citește toată știrea