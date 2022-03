CSM Resita bate liderul si urca pe primul loc

RESIEsA - CSM Resita a castigat sambata, 19 martie, cu scorul de 38-31 (18-15) jocul cu CSM Fagaras si a urcat pe prima pozitie in clasamentul play-off-ului! Echipa pregatita de Radu Bote si Mihai Rohozneanu a acumulat in urma acestei victorii 15 puncte, iar Fagarasul a coborat pe locul secund, cu 13 puncte!"A fost o victorie frumoasa si nu pot sa zic decat ca sunt mandru de echipa mea. Inaintea meciului nostru a fost si un turneu de baby-handbal care ne-a incarcat la maximum cu energie. Am ... citeste toata stirea