CSM Resita, calificare cu emotii in fata Ghirodei

RESIEsA - Trupa lui Alexa a terminat la egalitate, scor 1-1, partida cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii si s-a calificat mai departe cu scorul de 2-1 la general! In dubla decisiva pentru promovarea in Liga 2, rosso-nerii vor juca cu Dumbravita!Razvan Trandu de la Ghiroda a deschis scorul in minutul 41 printr-un sut frumos din afara careului, iar golul calificarii Resitei a venit in minutul 68, cand Laurentiu Bresneni, din semifoarfeca, a marcat pentru 1-1. La mijlocul reprizei secunde, Valentin ... citeste toata stirea