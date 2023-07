RESIEsA - CSM Resita a incheiat pregatirea de vara cu un ultim joc amical, in care baietii lui Calin Cheregi s-au impus cu scorul de 4-1 contra Avantului Periam! Rus, Barboianu, Velcota si Szijj au inscris golurile CSM-ului in acest ultim joc de pregatire, in care Cheregi a vrut sa vada la treaba inca o data aproape toti jucatorii pe care-i are la dispozitie. Sambata viitoare, Resita va juca cu Unirea Slobozia, de la ora 11, acasa, primul meci oficial din noul sezon al Ligii 2!Clubul din ... citeste toata stirea