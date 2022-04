CSM Resita, cu linia a doua la Deva

RESIEsA - CSM Resita va juca vineri, 29 aprilie, de la ora 17, in deplasare, cu CSM Deva, in etapa a V-a a play-off-ului Ligii 3, Seria a VII-a! Ambele formatii sunt deja calificate la baraj, iar dupa spusele lui Alexa, acest meci va fi o oportunitate de evaluare si pregatire in vederea jocurilor importante de la finalul sezonului!De asemenea, antrenorul caransebesean a precizat faptul ca va introduce la acest joc si cativa fotbalisti care nu prea au mai prins minute in ultimele partide din ... citeste toata stirea