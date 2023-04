RESIEsA - CSM Resita va juca vineri, 28 aprilie, de la ora 17, in deplasare, cu Soimii Lipova, in etapa a V-a a play-off-ului Seriei a VIII-a!Rosso-nerii sunt lideri, cu 51 de puncte si vor sa-si consolideze si mai bine aceasta pozitie. Lipova este pe locul secund, cu 46 de puncte si se va lupta in acest play-off cu Ghiroda si Giarmata Vii pentru ultimul loc care va asigura prezenta la baraj. Ghiroda are in acest moment 42 de puncte."Va fi un meci care in mod sigur se va ridica la nivelul ... citeste toata stirea