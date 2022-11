CSM Resita, deplasare dificila la Lipova

RESIEsA - CSM Resita va juca sambata, 12 noiembrie, de la ora 14, in deplasare, cu CS Soimii Lipova, in etapa a XII-a a Ligii 3, Seria a VIII-a! Va fi practic derby-ul aceste serii, avand in vedere ca Resita ocupa prima pozitie cu 26 de puncte, iar Lipova e pe locul secund, cu 22 de puncte. Resita are sansa, in cazul unei victorii, sa-si asigure prima pozitie pana la finalul acestui an!"Intalnim echipa de pe locul doi, practic va fi un derby al seriei. Lipova si-a declarat obiectivele pentru ... citeste toata stirea