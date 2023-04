RESIEsA - Formatia pregatita de Calin Cheregi va juca vineri, 21 aprilie, de la ora 17, in deplasare, cu CS Crisul Chisineu Cris, in etapa a IV-a a play-off-ului Seriei a VIII-a! CSM Resita vine dupa infrangerea la limita de la Ghiroda, in timp ce Crisul a incurcat-o pe Lipova (scor 1-1)!Daca Resita are 48 de puncte, se pare ca lupta pentru locul secund in play-off se va da intre Lipova (43) si Ghiroda si Giarmata Vii (42)."Ne asteapta un meci foarte important, exact ca si toate celelalte ... citeste toata stirea