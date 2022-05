CSM Resita disputa ultimul joc din campionat la Fagaras

RESIEsA - In ultima partida din play-off-ul de promovare al Diviziei A, CSM Resita va juca vineri, 6 mai, de la ora 18:00, in deplasare, cu CSM Fagaras! Rosso-nerii sunt deja promovati in Liga Zimbrilor din punct de vedere sportiv!"Ne asteapta un ultim meci greu la Fagaras, dar fara miza. Noi deja avem un avans de sase puncte fata de aceasta echipa si vom termina pe primul loc in acest play-off de promovare. Mergem la Fagaras cu gandul de-a face un meci ... citeste toata stirea