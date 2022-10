CSM Resita, doar remiza pe terenul Ghirodei

RESIEsA - CSM Resita a obtinut vineri, 7 octombrie, doar un rezultat de egalitate, scor 1-1, in deplasare cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii, in etapa a VII-a a Ligii 3, Seria a VIII-a!Velcota a marcat golul rosso-nerilor in minutul 70, printr-un sut de la marginea careului de 16 metri, dupa ce Andrei Mura, fostul jucator al Resitei din sezonul trecut, deschisese scorul in prima repriza, tot dupa o executie din afara careului. Elevii lui Cheregi se mentin in fruntea clasamentului cu 16 puncte, in ... citeste toata stirea