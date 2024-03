CSM Resita, doar un punct dupa jocul modest cu Unirea Dej

RESIEsA - CSM Resita a remizat sambata, 30 martie, scor 1-1, cu Unirea Dej, in etapa I din Grupa A a play-out-ului Ligii 2!Marian Draghiceanu a reusit sa deschida scorul in minutul 19 dupa o faza superba, la care au contribuit Isac si Lascu. Egalarea oaspetilor a venit in minutul 39 dintr-un corner, in urma caruia Daniel Pop a marcat pentru Dej. In partea secunda, tot formatia din Dej a fost mai periculoasa in cateva randuri, iar Resita, cu un joc sub asteptarile suporterilor, n-a reusit sa ... citește toată știrea