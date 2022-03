CSM Resita, doar un punct la Targu Jiu! Urmeaza play-off-ul!

RESIEsA - CSM Resita a terminat vineri, la egalitate, scor 0-0, partida cu CS Pandurii Lignitul Targu Jiu si a incheiat astfel sezonul regulat fara infrangere! Alaturi de rosso-neri, in play-off-ul competitiei, vor fi Pandurii Targu Jiu, CSM Deva si Vointa Lupac!La jocul cu Pandurii, rosso-nerii n-au gasit calea spre gol si din cauza faptului ca au lipsit golgheterii echipei, Mediop si Aboubacar."Ne-am fi dorit sa castigam si acest meci, dar din pacate nu am reusit. Am jucat aceasta partida ... citeste toata stirea