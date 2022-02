CSM Resita, egal cu o echipa de Europa League

RESIEsA - CSM Resita a remizat, 1-1, in amicalul impotriva lui FC Astana, formatie care evolueaza an de an in grupele Europa League sau Champions League! Unicul gol al rosso-nerilor a fost marcat de Vali Lazar, fost jucator la Dinamo Bucuresti si Concordia Chiajna, proaspat adus la echipa de tandemul Bobar-Alexa!"Am intalnit una dintre cele mai bune echipe care se pregatesc in Antalya. Astana ne-a pus sub presiune, a avut posesie si are in componenta jucatori de mare calitate. Viteza lor de ... citeste toata stirea