RESIEsA - Formatia resiteana a fost eliminata din turul III al Cupei Romaniei de Phoenix Buzias, scor 0-1, partida ce s-a disputat la Lugoj, dupa un nou joc la limita penibilului facut de elevii lui Cheregi!In prelungirile partidei, Cristi Grancea a inscris in minutul 94 golul calificarii pentru vecinii de judet, in urma unor greseli ale fundasilor resiteni. In urma acestei reusite, echipa lui Cosmin Petruescu s-a calificat in play-off-ul Cupei Romaniei, faza in care vor intra si opt echipe ... citeste toata stirea