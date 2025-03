CSM Resita, esec cu "ajutorul" arbitrelor la Ghimbav

RESIEsA - Handbalistii resiteni au suferit duminica, 2 martie, o infrangere la limita cu CSO Teutonii Ghimbav. Gazdele au castigat cu 27-26 (15-10) in fata CSM-ului, in etapa a IV-a a play-off-ului de promovare, cu un gol marcat in ultimele secunde, gol contestat de resiteni!"Ne-am dorit foarte mult o victorie la Ghimbav, dupa cele doua obtinute anterior. Am mers cu un moral bun acolo si am fost foarte aproape sa obtinem cel putin un punct. Asta este, a fost un meci dificil, cu un arbitraj pe ... citește toată știrea