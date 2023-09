RESIEsA - CSM Resita a pierdut partida cu Corvinul Hunedoara, scor 0-2, meci disputat sambata, 16 septembrie, in etapa a VI-a Ligii 2!Dupa o prima repriza fara goluri, Bradu a executat excelent o lovitura libera, Contra a respins doar la adversari, iar Manolache a marcat pentru 1-0 pentru gazde in minutul 62. Dudea a ratat apoi sansa egalarii pentru Resita, insa lovitura libera a acestuia s-a dus in bara. A urmat contraatacul Corvinului, la capatul caruia hunedorenii au marcat si al doilea ... citeste toata stirea