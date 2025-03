CSM Resita - FC Arges, un meci cat un intreg sezon

RESIEsA - Ziua de 8 martie va fi una istorica pentru fotbalul resitean: pe stadionul "Mircea Chivu" se va disputa in premiera un meci in nocturna, iar importanta acestuia este cat un intreg sezon competitional!CSM Resita va juca sambata, 8 martie, de la ora 18, cu FC Arges, in etapa XX-a a Ligii 2. Daca obtine victoria, formatia antrenata de Flavius Stoican poate sa-si asigure in mare masura prezenta in play-off-ul Ligii 2.Clasamentul primelor clasate arata in acest moment astfel: 1. ... citește toată știrea