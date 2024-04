CSM Resita, foarte aproape sa obtina dreptul de promovare

RESIEsA - Reprezentantii CSM Resita fac eforturi in aceasta perioada pentru ca echipa sa aiba drept de promovare in Superliga, in sezonul competitional 2024/2025! Primii pasi au fost deja facuti, iar Cristi Bobar are mari sperante ca demersul initiat de club in acest sens va fi un succes!Un rol important in acest sens il are si nou-infiintata asociatie a suporterilor, Asociatia Toti pentru Metalul Resita, care va fi parte din acest demers. "Suntem deja in discutii si vom face o asociatie din ... citește toată știrea