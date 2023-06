RESIEsA - CSM Resita va disputa sambata, 3 iunie, de la ora 18, in deplasare, partida tur cu CSM Deva, meci contand pentru barajul de promovare in Liga 2! Atat Resita, cat si Deva si-au dominat seriile in care au evoluat si se anunta o "dubla'' interesanta si echilibrata la prima vedere!Chiar daca meciul tur se va disputa la Deva, fotbalistii pregatiti de Cheregi se vor simti ca acasa, avand in vedere numarul mare de suporteri resiteni care vor face deplasarea la acest prim joc."Suntem in ... citeste toata stirea