RESIEsA - CSM Resita va juca sambata, 25 noiembrie, de la ora 11, acasa, cu CSM Alexandria, in etapa a XIV-a a Ligii 2! Rosso-nerii vin dupa doua succese la rand, iar antrenorul Flavius Stoican vrea ca echipa sa continue seria rezultatelor pozitive!Antrenorul a scos in evidenta impactul pozitiv pe care-l are in echipa capitanul Alin Dudea, care da siguranta defensivei, dar a precizat si faptul ca noii jucatori, Denis Faragau si Damian Isac, au adus un plus valoarea formatiei resitene. La ... citeste toata stirea