CSM Resita incepe play-off-ul de pe primul loc

RESIEsA - CSM Resita va juca sambata, 2 aprilie, de la ora 17:00, in Valea Domanului, cu CS Pandurii Lignitul Targu Jiu, in prima etapa a play-off-ului de promovare al Ligii 3!Fotbalistii pregatiti de Dan Alexa au incheiat sezonul regulat pe primul loc, cu 50 de puncte. Chiar daca mai sunt de disputat noua etape din play-off, CSM Resita este formatia cu cele mai mari sanse de-a disputa barajul pentru promovarea in Liga 2. In prima etapa, rosso-nerii vor juca cu Pandurii, echipa pe care n-au ... citeste toata stirea