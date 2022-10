CSM Resita incepe returul in fruntea clasamentului

RESIEsA - CSM Resita va juca vineri, 28 octombrie, de la ora 15, in deplasare, cu CS Phoenix Buzias, in prima etapa din returul Seriei a VIII-a, a Ligii 3! Finalul turului o gaseste pe Resita pe primul loc, cu 20 de puncte, fiind urmata de Ghiroda si Giarmata Vii cu 18 puncte si Soimii Lipova cu 16 puncte!Buzias va fi prima adversara a Resitei din retur, formatie pe care rosso-nerii au invins-o in prima etapa din campionat cu scorul de 3-1 in Valea Domanului."Vom disputa prima etapa din ... citeste toata stirea