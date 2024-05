CSM Resita incheie sezonul cu victorie

RESIEsA - Final de sezon perfect pentru CSM Resita! Partida dintre CSM Alexandria si CSM Resita de vineri, 3 mai, s-a incheiat cu scorul de 4-2 in favoarea elevilor lui Stoican, meci contand pentru etapa a VI-a a play-out-ului Grupei A din Liga 2!Rosso-nerii au castigat Grupa A, cu 40 de puncte obtinute, iar Draghiceanu se bate cu Chipirliu de la CSA Steaua pentru titlul de golgheter. In victoria cu Alexandria s-au evidentiat ca si marcatori Andrei Burlacu, Luca Napoleone si Marian ... citește toată știrea