CSM Resita, infrangere la limita cu FC Arges

RESIEsA - CSM Resita a pierdut sambata, 16 martie, partida din deplasare cu FC Arges, scor 1-0 pentru pitesteni, in ultima etapa a sezonului regular! Patrick Dulcea a profitat de o greseala in apararea echipei lui Flavius Stoican si a marcat singurul gol al intalnirii in minutul 26!Resita a incheiat acest campionat pe locul 10, cu 27 de puncte, si va juca in play-out."A fost o partida echilibrata si cred ca am intalnit o echipa care era ranita. FC Arges a castigat aceasta partida si cu un ... citește toată știrea