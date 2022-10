RESIEsA - CSM Resita va juca sambata, 15 octombrie, de la ora 15, cu Avantul Periam, pe stadionul "Mircea Chivu", in etapa a VIII-a a Ligii 3, Seria a VIII-a!Rosso-nerii au nevoie de victorie pentru a se mentine in frunte. Resita ocupa locul I, cu 16 puncte, in ciuda faptului ca in ultimele doua partide elevii lui Calin Cheregi n-au reusit sa castige. Resitenii vin dupa egalul ... citeste toata stirea