CSM Resita invinge la Ghiroda si e favorita in retur

RESIEsA - CSM Resita a castigat miercuri, 25 mai, cu scorul de 1-0, jocul cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii, in mansa tur a primului baraj pentru promovarea in Liga 2!Golul rosso-nerilor a venit in minutul 49 in urma unei faze create de Valentin Munteanu, care a patruns in careu pana spre linia de out, a centrat in fata portii, de unde Amir Jorza a inscris. In celalalt meci, CSM Deva s-a facut de ras acasa cu CSC Dumbravita, scor final 5-1 pentru timiseni. Deci, aproape sigur, in cazul unei ... citeste toata stirea