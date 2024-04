CSM Resita, invinsa de Dumbravita printr-un eurogol

RESIEsA - CSM Resita a pierdut sambata, 6 aprilie, partida cu CSC Dumbravita, scor 1-0 in favoarea timisenilor, in a II-a etapa a play-out-ului! Singurul gol al meciului a fost o super-executie, cauzata poate si de relaxarea portarului resitean Ionut Rus. In minutul 48, Dragan Paulevici l-a vazut iesit pe acesta si a inscris pentru Dumbravita cu un sut de la aproximativ 40 de metri!"Golul a venit in urma unei executii senzationale si as vrea sa felicit pe jucatorul gazdelor, deoarece astfel ... citește toată știrea