RESIEsA - CSM Resita a pierdut sambata, 28 octombrie, scor 1-4, cu AFC Chindia Targoviste, in etapa XI-a a Ligii 2!Robert Moldoveanu a deschis scorul din penalty pentru Chindia in minutul 25, iar antrenorul Flavius Stoican a primit cartonas galben pentru ca a contestat decizia arbitrului, fiind ulterior eliminat. In minutul 46, acelasi Robert Moldoveanu a dribat doi fotbalisti ai Resitei si a majorat avantajul Chindiei. Victor Bogaciuc a facut 3-0 in minutul 77 dupa un sut din interiorul ... citeste toata stirea