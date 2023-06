RESIEsA - Partida retur dintre CSM Resita si CSM Deva va fi miercuri, 7 iunie, de la ora 17:30, pe stadionul din Valea Domanului! Rosso-nerii au castigat jocul din tur cu 3-2, dupa ce au fost condusi cu 2-0 si in acest moment Resita are prima sansa la promovare!"As dori sa le multumesc tuturor celor care au fost inca o data alaturi de noi in deplasarea de la Deva. Suporterii nostri au venit la meciul tur intr-un numar impresionant de mare si as vrea sa le multumesc pentru sustinerea pe care ... citeste toata stirea