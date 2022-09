CSM Resita, la al treilea succes la rand

RESIEsA - CSM Resita a castigat sambata, 10 septembrie, cu 2-0, partida cu CS Soimii Lipova, din etapa a III-a a Ligii 3, Seria a VIII-a! In urma acestei victorii, rosso-nerii au urcat pe primul loc, avand trei puncte peste Ghiroda si Giarmata Vii, Soimii Lipova si Pobeda Star Bisnov!A fost o prima repriza in care ocaziile de poarta au fost putine, salvata insa de finalul ei. Fota a patruns in careu si i-a pasat lui Aboubacar, care a trimis cu latul in plasa portii oaspetilor pentru 1-0. La ... citeste toata stirea