CSM Resita n-a facut fata liderului din play-off

RESIEsA - Formatia resiteana a pierdut joi, 4 aprilie, 35-40 (12-17), cu CSM Odorheiu Secuiesc, in etapa a X-a a play-off-ului Diviziei A! Si dupa aceasta etapa oaspetii si-au pastrat invincibilitatea in play-off, iar antrenorul Marius Bahan a recunoscut la final de meci superioritatea echipei din Odorheiu Secuiesc!"Obiectivul nostru a fost in primul rand sa facem un joc bun. Pana la urma am jucat cu liderul, cu Odorheiu Secuiesc, care se afla pe primul loc. Ei nu au suferit nicio infrangere ... citește toată știrea