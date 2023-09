RESIEsA - CSM Resita a disputat doua meciuri amicale cu echipe din Superliga in aceasta pauza competitionala datorata meciurile echipelor nationale! In primul amical, CSM Resita a pierdut, scor 1-4, cu FCU 1948 Craiova. Dupa "dusul rece" administrat de olteni, elevii lui Flavius Stoican s-au trezit si au invins cu 2-1 pe Universitatea Cluj. Rosso-nerii au disputat ambele jocuri in deplasare!"Sunt multumit de baieti ca si atitudine, efort si determinare. Avem mult de muncit si multe lucruri de ... citeste toata stirea