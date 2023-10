RESIEsA - Echipa pregatita de Flavius Stoican a fost foarte aproape sa obtina un punct, dar CS Mioveni a reusit ca pe final de partida sa marcheze golul castigator si s-a impus cu scorul de 2-1 in fata Resitei!Davide Massaro a deschis scorul in minutul 25 pentru Mioveni, cu un sut plasat din 13 metri, iar golul egalizator al Resitei a venit in minutul 68, cand Mediop a marcat din interiorul careului. Partida se indrepta catre o remiza, dar o greseala in defensiva rosso-nera a facut ca ... citeste toata stirea