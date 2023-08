RESIEsA - CSM Resita a remizat sambata, 26 august, scor 1-1, cu FC Csikszereda, in etapa a IV-a a Ligii 2! Jucatorul S. Magyari a deschis scorul din lovitura de la 11 metri, in minutul 60, pentru Csikszereda, iar echipa lui Stoican a egalat prin Marian Draghiceanu, in minutul 74!Rosso-nerii ar fi putut pleca acasa cu toate cele trei puncte, dar au ratat ocazii mari prin Draghiceanu si Chera. Totusi, antrenorul Flavius Stoican, aflat la debut pe banca Resitei, s-a declarat multumit de punctul ... citeste toata stirea