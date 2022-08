CSM Resita, pregatita de startul Ligii 3

RESIEsA - CSM Resita va juca sambata, 27 august, de la ora 18:00, pe teren propriu, cu CS Phoenix Buzias, in prima etapa a Seria a VIII-a a Ligii 3!Proiectul din acest an este unul diferit, n-au mai fost adusi jucatori cu nume, iar promovarea nu mai este obiectivul primordial. Resita se va baza in acest sezon in mare parte pe jucatorii tineri din lot si se doreste formarea unei echipe competitive cu care ulterior, la momentul potrivit, sa se atace promovarea in Liga 2.Totusi, sub comanda ... citeste toata stirea