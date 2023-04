RESIEsA - CSM Resita a cedat la limita vineri, 28 aprilie, scor 0-1, cu Soimii Lipova, iar principala contracandidata a rosso-nerilor s-a apropiat la doar doua puncte! David Pop a marcat pentru Lipova in finalul primei reprize. In continuare, Resita este lider cu 51 de puncte, Lipova are cu doua mai putine, iar pe locul al treilea se afla Ghiroda si Giarmata Vii cu 45 de puncte!"Intr-adevar, ne-am ales un moment prost sa pierdem primul meci din acest sezon cu Lipova. Daca analizam jocul, am ... citeste toata stirea