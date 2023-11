RESIEsA - CSM Resita a remizat joi, 30 noiembrie, scor 2-2, cu CSC Selimbar, in etapa a XV-a a Ligii 2!Echipa pregatita de Flavius Stoican a inceput curajos acest meci, iar Andrei Burlacu a deschis scorul in minutul 7, printr-un sut din afara careului. In minutul 20, Selimbar a inscris la prima ocazie mai clara prin Marvin Schieb, care a reluat mingea in poarta goala din interiorul careului mic. Monea de la Selimbar putea face 2-1 in minutul 31, dar sutul sau a lovit bara portii aparate de ... citeste toata stirea