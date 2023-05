RESIEsA - CSM Resita a obtinut miercuri, 24 mai, un rezultat de egalitate, 2-2, in deplasarea de la ACSO Filiasi, din partida tur a barajului pentru promovarea in Liga 2!Echipa resiteana a inceput dezastruos partida si inca din primul sfert de ora gazdele aveau deja un avantaj de doua goluri pe tabela. Baidoo a deschis scorul in minutul 3 dupa o gafa incredibila a lui Zimmermann. Atacantul Filiasiului a reusit "dubla" in minutul 13, in urma unei noi erori in defensiva lui Cheregi, care a ... citeste toata stirea